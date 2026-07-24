रिपोर्ट दर्ज कराने वाले की पत्नी ही निकली चोर, श्योपुर की घटना

पुलिस ने परिवार के सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ की तो पूछताछ में फरियादी की पत्नी संपत्ति बाई ने सच कबूल लिया। उसने पैसे चोरी करने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि उसके पास खर्चे के पैसे नहीं रहते थे, इसलिए उसने अलमारी से 52 हजार रुपए निकालकर अपने कपड़ों में छिपा लिए थे। बाद में पुलिस ने महिला के कब्जे से पूरी राशि बरामद कर ली और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि फरियादी की पत्नी के पास खर्चे के पैसे नहीं रहते थे, इसलिए उसने ही घर से पैसे निकाल लिए थे। उन्होंने बताया कि, न घर के गेट का ताला टूटा न अलमारी का ताला टूटा, तो शंका हुई कि घटना को घर के सदस्यों द्वारा ही अंजाम दिया गया है। पूछताछ की गई तो महिला ने पैसे निकालने की बात कबूल ली।