श्योपुर के विधायक बोले “मुझे नहीं चाहिए हजारों-लाखों रुपए, खाते में नहीं डालें रकम”

MLA Babu Jandel - श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल नई परेशानी में फंस गए हैं। उन्हें लोगों से हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। कृपया मेरे खाते में रकम नहीं डालें। विधायक बाबू जंडेल का मोबाइल हैक हो जाने के कारण यह स्थिति बनी है। हैकर ने विधायक के परिचितों, समर्थकों और अन्य लोगों से हजारों, लाखों रुपए मांगे। जब विधायक बाबू जंडेल को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की शिकायत की। साथ ही सोशल मीडिया में भी लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए।