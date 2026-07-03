3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

श्योपुर के विधायक बोले “मुझे नहीं चाहिए हजारों-लाखों रुपए, खाते में नहीं डालें रकम”

Sheopur MLA Babu Jandel -विधायक का वॉट्सऐप हैक, 60 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक मांगे, परेशान विधायक ने श्योपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

deepak deewan

Jul 03, 2026

Sheopur Congress MLA Babu Jandel mobile hacked

mla babu jandel (फोटो- सोशल मीडिया)

MLA Babu Jandel - श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल नई परेशानी में फंस गए हैं। उन्हें लोगों से हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। कृपया मेरे खाते में रकम नहीं डालें। विधायक बाबू जंडेल का मोबाइल हैक हो जाने के कारण यह स्थिति बनी है। हैकर ने विधायक के परिचितों, समर्थकों और अन्य लोगों से हजारों, लाखों रुपए मांगे। जब विधायक बाबू जंडेल को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की शिकायत की। साथ ही सोशल मीडिया में भी लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए।

हैकर्स ने उनके परिचितों, रिश्तेदारों से 60 हजार से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मांगी

विधायक बाबू जंडेल का वॉट्सऐप हैक हो गया। हैकर्स ने उनके नंबर से परिचितों, रिश्तेदारों से 60 हजार से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मांगी। कुछ लोगों को संदेह हुआ तो उन्होंने सीधे विधायक बाबू जंडेल से संपर्क किया। तब पता चला कि उनका वॉट्सऐप हैक हो चुका है और उनके नाम से ठगी की कोशिश की जा रही है।

पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई

विधायक बाबू जंडेल ने गुरुवार को पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा कि हैकर्स ने उनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करते हुए लोगों से 60 हजार रुपए की आर्थिक मदद मांगी। ये पूरी तरह फर्जी मैसेज थे। विधायक ने बताया कि कई लोगों ने मुझसे पैसों के मैसेज की पुष्टि के लिए संपर्क किया तब पता चला कि मोबाइल हैक किया गया है।

मुझे पैसोें की कोई जरूरत नहीं है, खातों में कुछ नहीं डालें

पुलिस को शिकायत के साथ ही विधायक बाबू जंडेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुझे पैसोें की कोई जरूरत नहीं है, खातों में कुछ नहीं डालें। विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे हैं। उनके मोबाइल नंबर से फर्जी मैसेज भेजे गए हैं।

श्योपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच विधायक बाबू जंडेल अपने मिलने जुलनेवालों से ज्यादा से ज्यादा लोगों, समर्थकों और परिचितों तक यह जानकारी देने को कह रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके मोबाइल नंबर से कॉल कर या मैसेज कर कोई पैसे मांगे तो उस पर बिल्कुल विश्वास न करें। किसी भी खाते में पैसे न डालें और ऐसी स्थिति में तत्काल मुझे या पुलिस को सूचित करें।

सिंधिया घराने की 40000 करोड़ की संपत्तियां बंटेंगी, ज्योतिरादित्य और बुआओं का विवाद सुलझा

ये भी पढ़ें
Jyotiraditya Scindia and his aunts ज्योतिरादित्य सिंधिया और बुआओं में बंटेंगी संपत्तियां

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jul 2026 09:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / श्योपुर के विधायक बोले “मुझे नहीं चाहिए हजारों-लाखों रुपए, खाते में नहीं डालें रकम”

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारत में अब 52 चीते, राष्ट्रपति मुर्मु ने श्योपुर में ली चीता प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी

President Droupadi Murmu
श्योपुर

केंद्र नहीं एमपी और गुजरात में भी भाजपा की सरकार, फिर भी कूनो नहीं आ पा रहे एशियाई शेर

Asiatic Lions
श्योपुर

दो दिवसीय प्रवास पर कूनो नेशनल पार्क पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीता कमांड सेंटर का किया निरीक्षण

President Droupadi Murmu
श्योपुर

आवारा कुत्ते ने एक साथ 40 लोगों को बनाया शिकार, श्योपुर में मचाया आतंक

Stray dog attacks 40 people at once in sheopur
श्योपुर

कूनो नेशनल पार्क से आई दुखद खबर, घायल हालत में मिली मादा चीता KGP-11 की मौत

Kuno National Park
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.