सिंधिया घराने की 40000 करोड़ की संपत्तियां बंटेंगी, ज्योतिरादित्य और बुआओं का विवाद सुलझा

Jyotiraditya Scindia -ग्वालियर के पूर्व सिंधिया राजघराने की अरबों की संपत्तियों का अब विधिवत बंटवारा होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं उषा राजे, वसुंधरा राजे व यशोधरा राजे इस संबंध में सहमति बन गई है। इसी के साथ पूर्व सिंधिया राजघराने में चल रहा संपत्ति विवाद भी सुलझ गया है। 16 साल से चल रहे इस विवाद को लंबी बातचीत के बाद आपसी सहमति से समाप्त किया गया है।