Heavy Rain Alert MP: मानसूनी ट्रफ लाइन एक्टिव, 19 जिलों में मूसलाधार बारिश अलर्ट जारी

MP Weather: एमपी के ग्वालियर शहर में मानसूनी गतिविधियों पर ब्रेक लगते ही मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। बादलों की लुकाछिपी के बीच निकली तेज धूप और हवा में मौजूद अत्यधिक नमी के कारण शहरवासियों को भीषण उमस का सामना करना पड़ा। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार यह राहत भरी खबर है कि 20 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा और अंचल में अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।