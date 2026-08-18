Indore news: जल्द शुरु होगी ‘पातालपानी-कालाकुंड’ हेरिटेज ट्रेन, 9.5 किमी के सफर में दिखेंगे झरने और घाटियां

Indore news: एमपी में मानसून की दस्तक के साथ हेरिटेज पातालपानी-कालाकुंड रेलखंड पर फिर ट्रेन दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई है। बीते दिन विशेष मेंटेनेंस के बाद हेरिटेज ट्रेन के आठ कोच पातालपानी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। दो क्रेन की मदद से एक-एक कर सभी कोचों को पटरी पर उतारा गया। अब कोचों की तकनीकी जांच, फिटनेस, सफाई और - साज-सज्जा का काम किया जाएगा। सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले सप्ताह से पर्यटक एक बार फिर इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकेंगे।