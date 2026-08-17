Indore News : सरकारी जमीन के कब्जाधारियों का अब खुलेगा संपत्तिकर खाता

-फूटी कोठी फ्लाय ओवर ब्रिज के नीचे उपलब्ध रिक्त भूमि पर स्मार्ट हब का पीपीपी मोड पर विकास व संचालन एवं संधारण करना।

-चिड़ियाघर में 14-डी सिनेमा थिएटर के संचालन के लिए प्रवेश शुल्क टिकिट दर निर्धारित व पुष्टि करना।

-चिड़ियाघर में पीपीपी मॉडल पर फिश एक्वेरियम के निर्माण को लेकर तकनीकी एवं वित्तीय संशोधन किए जाने।

-अन्नपूर्णा रोड़ पर तालाब के पास स्थित हॉकर्स जोन के स्थल पर स्ट्रीट फूड हब का निर्माण करना।

-प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के क्रियान्वयन अन्तर्गत आवासीय इकाईयों के निर्माण को लेकर तैयार डीपीआर-6 की प्रशासकीय, तकनीकी, वित्तीय एवं निविदा आमंत्रित किए जाने की मंजूरी देना।

-रणजीत हनुमान मार्ग पर स्थित विश्राम बाग परिसर में निर्माणाधीन स्वीमिंग पूल के निर्माण उपरांत पीपीपी मोड पर संचालन-संधारण का ठेका देना।

-सामुदायिक भवन व क्युनिटी हॉल के संचालन-संधारण व आवंटन को लेकर एसओपी को स्वीकृति देना।

-देवगुराड़िया में 60 टीपीडी नारियल निपटान अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना,परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एजेंसी का चयन करना।

-सरकारी बगीचों और घरों से प्राप्त पेड़-पौधों की कटिंग व ग्रीन वेस्ट के निपटान के लिए 100 टन प्रतिदिन क्षमता के ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने के साथ संचालन व संधारण के लिए पीपीपी मोड पर टेंडर बुलाना।

-करीब 300 टीपीडी बायो सीएनजी की नवीन प्लांट की स्थापना करना।

-हाईकोर्ट के आदेश पर गैसकांड पीडि़ता जिन्नी झाला के इलाज व्यय के भुगतान को लेकर राशि की स्वीकृति देना।

-जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान अन्तर्गत वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता की अवधि को 31 अक्टूबर-2026 तक वृद्धि करना।

-एमआइसी की बैठक में इनके सहित 64 प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जाएगी।