पत्रिका की खबर के बाद जागा प्रशासन, कालाकुंड में रोका गया एडवेंचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल

सोशल मीडिया पर प्रचार और टिकट बुकिंग के जरिए 300 से अधिक सैलानियों को फेस्टिवल में बुलाया गया था। कैंपिंग, डीजे नाइट, लाइव म्यूजिक, नाइट ट्रैकिंग और रिवर क्रॉसिंग जैसी गतिविधियों का प्रचार किया गया था। प्रशासन के अनुसार आयोजन के लिए वैध अनुमति नहीं थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे सैलानियों ने आयोजकों से टिकट की राशि वापस मांगी। कुछ सैलानियों को राशि लौटाए जाने की जानकारी है, जबकि कुछ को दो दिन में रिफंड देने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन के अनुसार मौके पर सैलानियों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी। इसके बाद आयोजक की ओर से बसों और निजी वाहनों के जरिए सैलानियों को वापस भेजने की व्यवस्था की गई।