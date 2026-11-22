योजना है कि, स्टेशन को आगे एलिवेटेड कॉरिडोर से जोड़कर यात्रियों के लिए ऑपरेशनल किया जाए, ताकि फ्लाइट से इंदौर आने वाले श्रद्धालु मेट्रो से शहर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकें। एमडी ने निर्माणाधीन एलिवेटेड और भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और तय समय-सीमा के अनुसार काम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि, निर्माण में तेजी लाने के साथ सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए।