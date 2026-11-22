नगरीय इंदौर में 1 जनवरी से 15 नवंबर 2025 के बीच 3111 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इनमें 260 लोगों की मौत हुई और 24 गंभीर घायल हुए थे। इसी अवधि में वर्ष 2026 में 3108 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। यानी हादसों की संख्या में सिर्फ तीन की कमी आई, लेकिन मौतों का आंकड़ा 260 से बढ़कर 267 हो गया। सबसे ङ्क्षचताजनक स्थिति गंभीर घायलों की रही। इनकी संख्या 24 से बढ़कर 67 पहुंच गई। सामान्य घायलों की संख्या भी 2449 से बढ़कर 2621 हो गई।