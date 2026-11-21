उन्होंने नगर अध्यक्ष रजनीश वर्मा को साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर उन्हें बनाया जाए, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सावन सोनकर के इशारे पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कुशवाह का नाम रखा था। इधर, चौधरी के नाम पर सिलावट अड़े रहे तो वर्मा भी उन्हें ही बनाना चाहते थे। इस फेर में तीन दिन कार्यकारिणी की घोषणा अटकी रही। इस बीच चावड़ा ने मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अपने मंत्री राजीव पटेल को भेजा जिनसे भी बात नहीं बनी, तब चावड़ा ने सिलावट से बात कर दबाव बनाया जिस पर उन्हें मानना पड़ा। उसकी कीमत चौधरी को उपाध्यक्ष बनकर चुकानी पड़ी।