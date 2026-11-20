Kailash Vijayvargiya Vidhan Sabha seat: मध्य प्रदेश के इंदौर में मतदाता सूची (Indore voter list) में होने वाले बदलाव की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर पत्रिका के खुलासे के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। इंदौर में मतदाता सूची में बदलाव को लेकर आए आवेदनों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने वाले इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय ने गुरुवार को दो ओर विधानसभाओं इंदौर-2 व इंदौर-3 की अधूरी जानकारी सार्वजनिक की। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट की विधानसभाओं के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य महू और इंदौर-5 की जानकारी अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई है।