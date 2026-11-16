न्योते मिला, फिर भी दीपावली मिलन समारोह में नहीं पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, बेटा आकाश भी रहा गायब

Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दिल कहलाने वाली तीन नंबर विधानसभा में कल विधायक गोलू शुक्ला का दीपावली मिलन समारोह था। जहां विशेष रुचि रखने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अतिथि बनाए जाने बावजूद नहीं पहुंचे, जबकि शहर के सभी प्रमुख नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और शुक्ला की जुगलबंदी ने जरा धीरे-धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले…भजन पेश किया। दीपावली के बाद मिलन समारोह का दौर शुरू हो गया है जिसमें कल विधायक शुक्ला ने तीन नंबर विधानसभा का ऋतुराज मांगलिक भवन में आयोजन रखा था। क्षेत्र के दस वार्डों से बूथ स्तर पर लोगों को आमंत्रित किया था, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ और समाज के प्रमुखों का बकायदा स्वागत और सम्मान किया गया।