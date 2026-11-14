14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग में आग से अफरातफरी, छात्राओं को सुरक्षित बचाया गया

Girls Hostel Fire: भंवरकुआं चौराहे पर विशालाक्षी गर्ल्स हॉस्टल की इमारत में लगी आग, छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Updated: 14 Nov 2026, 8:43 PM IST

indore aag

vishalakshi girls hostel fire bhawarkuan students rescued, गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग में आग (Source-Patrika)

Indore Girls Hostel Fire: मध्यप्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां भंवरकुआं चौराहे पर स्थित विशालाक्षी गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त हॉस्टल में छात्राएं मौजूद थीं। आग लगते ही अफरातफरी मच गई, बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। टीम ने आग पर काबू पा लिया है और हॉस्टल में मौजूद छात्राओं को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है, घटना में किसी के हताहत होनी की खबर नहीं है।

गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग में आग

पुलिस के मुताबिक भंवरकुआं चौराहे के पास विशालाक्षी गर्ल्स हॉस्टल है। हॉस्टल के टॉप फ्लोर में आग फैली थी। सूचना पर टीआई संतोष दूधी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। टीआई ने बताया कि हॉस्टल की छत पर एडवरटाइजिंग के लिए फ्लैक्स लगा था। किन्हीं कारणों से उसमें आग फैल गई थी। आग पर काबू पाया गया है। वहीं जिस समय आग फैली हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड ने पानी डाल आग पर काबू पाया है।

Rewa Accident: अस्थि विसर्जन कर लौट रहे परिवार की जीप में भड़की भीषण आग, जान बचाकर भागे लोग

ये भी पढ़ें
rewa accident

वायरल हुआ वीडियो

शाम के वक्त हॉस्टल की छत पर लगी आग का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ देर तो रोड का ट्रैफिक भी इस वजह से धीमा हो गया था। लोगों ने वाहन रोक कर अपने मोबाइल से आग लगने के वीडियो भी बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। राहत की बात ये है कि आग लगने के समय कोई छात्रा हॉस्टल के छत पर नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगा एडवरटाइजिंग का फ्लैक्स जल गया है।

इंदौर में EOW ने महिला पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा

ये भी पढ़ें
indore eow
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.