इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग में आग से अफरातफरी, छात्राओं को सुरक्षित बचाया गया

Indore Girls Hostel Fire: मध्यप्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां भंवरकुआं चौराहे पर स्थित विशालाक्षी गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त हॉस्टल में छात्राएं मौजूद थीं। आग लगते ही अफरातफरी मच गई, बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। टीम ने आग पर काबू पा लिया है और हॉस्टल में मौजूद छात्राओं को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है, घटना में किसी के हताहत होनी की खबर नहीं है।