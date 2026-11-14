Indore BJP : और कमजोर हो गए बीजेपी के बड़े नेता, पार्टी में बना नया पॉवर सेंटर

Indore BJP : इंदौर शहर की राजनीति में छाए रहने वाले ताई-भाई के गुट के बाद अब नया गुट उभर रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरोधी माने जाने वाले नेताओं का यह गुट पिछले कुछ समय से सक्रिय हुआ है। हाल ही में इनकी भोपाल यात्रा के दौरान वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात चर्चा का विषय है। ताई यानी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सक्रिय राजनीति से दूर हैं, इसलिए उनका गुट भी अब नजर नहीं आ रहा है। दशकों तक अपनी ताकत दिखाने वाले कैलाश विजयवर्गीय की सत्ता पक्ष से पटरी नहीं बैठने की अटकलों के बीच उनके गुट को भी कमजोर माना जाने लगा है। पहली बार हुआ कि भाजपा में गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है।