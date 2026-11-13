13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर में लग्जरी कार मालिकों की डिमांड पूरी, अब मिलेगा 100 ऑक्टेन वाला ‘एथेनॉल फ्री’ पेट्रोल

Ethanol free petrol: इंदौर में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर एथनॉल-मुक्त 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल उपलब्ध हो गया है। इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से करीब 50 रुपये प्रति लीटर ज्यादा है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Updated: 13 Nov 2026, 11:08 AM IST

पेट्रोल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

पेट्रोल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Indore news: एथेनॉल मिले पेट्रोल से बचना है तो अब विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए जेब ढीली करनी होगी। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 100 ऑक्टेन वाला एथनॉल-मुक्त प्रीमियम पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से करीब 50 रुपए ज्यादा है। पेट्रोलियम व्यापारियों का दावा है कि इंदौर के कलेक्ट्रेट के पास खुला हाई ऑक्टेन पेट्रोल पंप प्रदेश का पहला पंप है। महंगी कारों के मालिक इस ईंधन में रुचि दिखा रहे हैं। देशभर में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बहस जारी है। केंद्र सरकार इसे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिहाज से बेहतर विकल्प बता रही है।

महंगी गाड़ियों के मालिक कर रहे मांग

इंदौर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के सदस्य राजेश चौधरी ने बताया कि महंगी गाड़ियां रखने वाले ग्राहक इस ईंधन की मांग कर रहे हैं। उन्हें सामान्य पेट्रोल में एथनॉल की मौजूदगी से अपनी गाड़ियों पर संभावित असर की चिंता है। इसके चलते महंगे पेट्रोल के विकल्प की उपलब्धता बढ़ने लगी है। इंदौर में कलेक्ट्रेट क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर इसकी बिक्री हो रही है। अगले सप्ताह से निपानिया क्षेत्र के पर भी उपलब्धता होगी। इस पेट्रोल की बिक्री के लिए अलग स्टोरेज टैंक, डिस्पेंसिंग मशीन और नोजल जैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2026 में कहा था कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल नहीं लेने वाले उपभोक्ता 100 प्रतिशत पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी अधिक कीमत चुकानी होगी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में SIR के नाम पर बड़ा खेल ! 164 मतदाताओं के पते गायब

ये भी पढ़ें
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Photo Source: एक्स हैंडल @KailashOnline)

तीनों पेट्रोल में ये अंतर

सामान्य पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल होता है। वहीं दूसरी ओर पावर में भी एथेनॉल 20% तक लेकिन विशेष एडिटिव्स और अधिक ऑक्टेन रेटिंग होती है। कीमत सामान्य से 4 रुपए प्रति लीटर ज्यादा है। जबकि 100 ऑक्टेन वाला प्रीमियम पेट्रोल एथेनॉल-मुक्त है। जो अब लोगों को शहर के कुछ पेट्रोल पंप में मिल सकेगा।

हर गाड़ी को नहीं मिलेगा ज्यादा ऑक्टेन का लाभ

अधिक ऑक्टेन वाला ईंधन ईंधन जलने और नॉकिंग की आशंका कम करता है। हालांकि, इससे हर कार का माइलेज बढ़ना जरूरी नहीं है। इसका फायदा उन्हीं वाहनों में अधिक मिलता है, जिनके इंजन हाई ऑक्टेन ईंधन के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं।

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के दस्तावेजों का होगा सत्यापन, जीएडी ने जारी किए आदेश

ये भी पढ़ें
mp government
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.