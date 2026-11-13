इंदौर में लग्जरी कार मालिकों की डिमांड पूरी, अब मिलेगा 100 ऑक्टेन वाला ‘एथेनॉल फ्री’ पेट्रोल

इंदौर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के सदस्य राजेश चौधरी ने बताया कि महंगी गाड़ियां रखने वाले ग्राहक इस ईंधन की मांग कर रहे हैं। उन्हें सामान्य पेट्रोल में एथनॉल की मौजूदगी से अपनी गाड़ियों पर संभावित असर की चिंता है। इसके चलते महंगे पेट्रोल के विकल्प की उपलब्धता बढ़ने लगी है। इंदौर में कलेक्ट्रेट क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर इसकी बिक्री हो रही है। अगले सप्ताह से निपानिया क्षेत्र के पर भी उपलब्धता होगी। इस पेट्रोल की बिक्री के लिए अलग स्टोरेज टैंक, डिस्पेंसिंग मशीन और नोजल जैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2026 में कहा था कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल नहीं लेने वाले उपभोक्ता 100 प्रतिशत पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी अधिक कीमत चुकानी होगी।