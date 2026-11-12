MP Weather Update: कश्मीर में बर्फबारी शुरू, उत्तर पूर्वी हवाएं बढ़ाएंगी ठंडक, गिरेगा तापमान

इंदौर में नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री या उसके आसपास इसके पहले नवंबर 2022 में दर्ज किया गया था। वहीं 202३ में 26 नवंबर को इंदौर का न्यूनतम तापमान गिरकर 11.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड था। नवंबर 2020 में यूनतम तापमान लगातार 11.7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। नवंबर 2012 इससे पहले 18, 20 और 21 नवंबर 2012 को न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सीजन की सबसे सर्द रही शुक्रवार रात, पांच साल बाद पारा 11.2 डिग्री पहुंचा। बर्फीली उत्तरी हवा ने इंदौर में गिराया तापमान, रविवार को भी तापमान में रहेगी गिरावट, शहर में अलसुबह व रात के समय ठंड का अहसास हो रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी और सर्द हवाओं के कारण 10 नवंबर 2025 को रात का तापमान 7 डिग्री (सामान्य से 9 डिग्री कम) तक पहुंच गया। इससे पहले 1988 में पारा 7.3 डिग्री तक गिरा था।