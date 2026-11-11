इंदौर में 71 मकान मालिकों को नोटिस, 16 नवंबर को जिला प्रशासन करेगा बड़ी कार्रवाइ

नोटिस के बाद भी कब्जाधारी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने हाई कोर्ट की डीबी में अपील की है, जहां से अब तक कोई फैसला नहीं आया है। इधर, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। पुराने अनुभव को देखते हुए इस बार कोई रिस्क नहीं ली जाएगी। नगर निगम से 10 पोकलेन, 10 जेसीबी और 150 से अधिक कर्मचारियों के साथ डम्पर मांगेंगे ताकि कार्रवाई कर तुरंत मलबा हटा दिया जाए। इसके अलावा 250 से अधिक का पुलिस बल जिसमें महिलाएं भी शामिल रहेंगी। एक दिन पहले बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा तो मौके पर फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां और डॉक्टर के साथ ए्बुलेंस को भी रखा जाएगा। कार्रवाई के दौरान एडीएम, दो तीन एसडीएम और आधा दर्जन तहसीलदारों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।