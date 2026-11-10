15 नवंबर को इंदौर में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होगा या नहीं? दो बड़ी चुनौतियों का है सामना

Indore News : पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट होने से पहले एक के बाद एक अड़ंगों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर इंदौर में होने वाले उनके कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो वहीं, दूसरी तरफ इंदौर नगर निगम ने कॉन्सर्ट आयोजकों पर पिछली बार की बाया रकम को लेकर शिकंजा कसा है। बता दें कि, पिछली बार 8 दिसंबर 2024 को हुए उनके कॉन्सर्ट का करीब 2 करोड़ रुपए मनोरंजन कर अब तक जमा नहीं किया गया है, जिसे लेकर इंदौर निगम ने इस बार उनपर कर जमा करने के लिए पहले से सख्ती की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि, इतनी चुनौतियों के बीच क्या दिलजीत का कॉन्सर्ट होगा भी या ये एन वक्त पर कैंसिल हो जाएगा?