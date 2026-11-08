Indore Crime: दिवाली पर सूनी हुई गोद, अस्पताल में भर्ती बेटे की मौत से अंजान मां

जानकारी के अनुसार महिला सरिता अपने 8 साल के बेटे आर्यन को साथ लेकर शनिवार शाम को दिवाली की खरीददारी करने के लिए बाजार गई थी। बाजार से लौटते वक्त मां-बेटा एक ई-रिक्शा से बांगड़दा स्थित आई ब्लॉक मल्टी के पास उतर रहे थे तभी सामने से रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें व ई-रिक्शा से उतर रहे अन्य लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही 8 साल का आर्यन मां की गोद से छूटकर दूर जा गिरा। हादसे में घायल सरित व आर्यन सहित 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान आर्यन की मौत हो गई।