दिवाली में स्वाद के चक्कर में सेहत से न करें समझौता, इंदौर में एक्सपर्ट ने बताया- कौन सी मिठाई खाएं ?

Indore news: त्योहारों का जश्न मिठाइयों के बिना अधूरा है, लेकिन स्वाद के साथ सेहत और शुद्धता का ध्यान रखना भी जरूरी है। बाजार मैं सजी रंग-बिरंगी मिठाइयों के बीच यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन-सी मिठाई ताजी है और किसमें मिलावट या पुरानी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और डायटीशियन की सलाह है कि त्योहारों पर विश्वसनीय दुकानों से ताजी मिठाई खरीदें। पैकेज्ड, सिल्वर वर्क और शुगरफ्री मिठाइयों से परहेज करें। घी, तेल और चाशनी से भरपूर मिठाइयों का सेवन भी सीमित रखें। खजूर, अंजीर और ड्रायफ्रूट से बनी मिठाइयों को प्राथमिकता देना बेहतर विकल्प है। इससे त्योहारी सीजन में सेहत पर प्रतिकूल असर की आशंका नहीं रहेगी।