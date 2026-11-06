इंदौर में ‘बिजली कटने’ का मैसेज आए तो सावधान ! आपके बोनस पर है साइबर ठगों की नजर

भुगतान के लिए उसने अपनी बैंक संबंधी जानकारी भी दर्ज कर दी। इसके कुछ देर बाद ही उसके खाते से 2-2 हजार रुपए करके रकम कटने लगी। देखते ही देखते उसके बैंक खाते से रुपए निकल गए। युवक ने साइबर हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इसी तरह की अन्य शिकायतें भी सामने आई हैं। साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर गौरव रावल के मुताबिक दीपावली के दौरान ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों के खातों में सैलरी के साथ बोनस की रकम भी पहुंचती है। साइबर अपराधी इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर लोगों में डर और पैदा की जाती है ताकि वे बिना जांच किए लिंक खोलें और बैंकिंग जानकारी साझा कर दें। ऐसे मामलों में थोड़ी सी लापरवाही खाते में जमा पूरी रकम गंवाने की वजह बन सकती है।