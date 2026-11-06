6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर में ‘बिजली कटने’ का मैसेज आए तो सावधान ! आपके बोनस पर है साइबर ठगों की नजर

Cyber ​​Fraud: दीपावली पर साइबर ठग बिजली बिल बकाया और कनेक्शन काटने की धमकी देकर फर्जी लिंक भेज रहे हैं। आगर आपके पास भी ऐसे फर्जी लिंक आ रहे है तो सावधानी बरतें।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Updated: 6 Nov 2026, 1:47 PM IST

साइबर ठगी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

साइबर ठगी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Indore news: दीपावली का त्योहार आते ही साइबर अपराधियों ने ठगी शुरू कर दी है। अब उनके निशाने पर केवल बड़े कारोबारी या नौकरीपेशा लोग ही नहीं, बल्कि मध्यमवर्गीय परिवार भी हैं। रोशनी के त्योहार पर घर की बिजली गुल होने का डर दिखाकर लोगों के बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। बिजली बिल बकाया होने और तत्काल भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का मैसेज भेजकर लोगों को फर्जी लिंक पर क्लिक कराया जा रहा है। शहर में इस तरह की कई शिकायतें साइबर हेल्पलाइन पर पहुंची हैं।

भंवरकुआं थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के साथ भी इसी तरह ठगी हुई। युवक के मोबाइल फोन पर मैसेज आया कि बिजली का बिल बकाया है और भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। दीपावली के दौरान घर में अंधेरा होने की आशंका से युवक घबरा गया। उसने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर बकाया बिल जमा करने की प्रक्रिया शुरू की।

बोनस पर ठगों की नजर

भुगतान के लिए उसने अपनी बैंक संबंधी जानकारी भी दर्ज कर दी। इसके कुछ देर बाद ही उसके खाते से 2-2 हजार रुपए करके रकम कटने लगी। देखते ही देखते उसके बैंक खाते से रुपए निकल गए। युवक ने साइबर हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इसी तरह की अन्य शिकायतें भी सामने आई हैं। साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर गौरव रावल के मुताबिक दीपावली के दौरान ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों के खातों में सैलरी के साथ बोनस की रकम भी पहुंचती है। साइबर अपराधी इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर लोगों में डर और पैदा की जाती है ताकि वे बिना जांच किए लिंक खोलें और बैंकिंग जानकारी साझा कर दें। ऐसे मामलों में थोड़ी सी लापरवाही खाते में जमा पूरी रकम गंवाने की वजह बन सकती है।

दिवाली पर ‘5 हजार’ लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, इंदौर में 16 गांव वालों का बड़ा फायदा

ये भी पढ़ें
परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

ठगी हो जाए तो तुरंत करें शिकायत

यदि खाते से रुपए निकल जाएं तो तत्काल बैंक को सूचना देकर खाते और यूपीआइ को सुरक्षित कराएं। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही संदिग्ध मैसेज, लिंक, मोबाइल नंबर और ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।

इन बातों का रखें ध्यान

  • बिजली बिल के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
  • किसी को ओटीपी , यूपीआइ पिन , एटीएम पिन या सीवीवी न बताएं।
  • अनजान एपीके या रिमोट एक्सेस एप डाउनलोड न करें।
  • बिल की जानकारी बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या एप से ही लें।
  • मैसेज में दिए नंबर के बजाय बिल पर लिखे आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

एमपी में नौकरी से हटाए जा सकते है 1.16 लाख टीचर्स ! सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हो रही तैयारी

ये भी पढ़ें
शिक्षक पात्रता परीक्षा (Photo Source: AI Image)
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.