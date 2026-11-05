दीपावली पर रोशनी से जगमगाएगा शहर, इंदौर में 5 दिन में जलेगी ‘5 करोड़ यूनिट’ बिजली

Indore news: रोशनी के त्योहार दीपावली की शुरुआत 6 नवंबर को धनतेरस के दिन से होगी। शहर अभी से रोशन हो गया है। इसके चलते धनतेरस पर 600 मेगावाट तक बिजली डिमांड पहुंच सकती है। इस एक दिन में 10 लाख यूनिट ज्यादा की खपत हो सकती है। दीपावली पर बिजली आपूर्ती सामान्य रखने के लिए 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे और स्काडा सिस्टम से आपूर्ति पर निगाह रहेगी। पांच दिनी दीपावली त्योहार शुरू होने में महज एक दिन बाकी है। इस बार पांच दिनी दीपोत्सव में बिजली की मांग में बढ़त की स्थिति बनेगी। सबसे ज्यादा मांग धनतेरस के दिन 6 नवंबर को दर्ज होने की उम्मीद है।