भोपाल में यूट्यूब पर देखा ‘सुंदर लहंगा’, महिला ने तुरंत कर दिया ऑर्डर, फिर हुआ पछतावा, खूब रोई

एम्स अस्पताल के पीछे रहने वाली 55 वर्षीय महिला ने यूट्यूब पर सस्ते लहंगे का विज्ञापन देखा था। जब उसे लहंगा पसंद आया तो उससे रूका नहीं गया। महिला ने तुरंत लहंगे का ऑर्डर कर दिया। विज्ञापन में दिए नंबर पर संपर्क करने पर लहंगे की कीमत 1645 रुपए और अतिरिक्त चार्ज 100 रुपए बताया गया। महिला ने बारकोड के जरिए भुगतान किया, लेकिन जालसाज ने रकम नहीं मिलने का बहाना बनाकर अलग-अलग तरीके से बार-बार पैसे भेजने को कहा। महिला के खाते से एक लाख रुपए कट गए। महिला को जैसे ही ठगी का अंदाजा लगा तो वह जमकर कोई बाद में कंप्लेन की। इसी इलाके निवासी में एक युवती को क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने का झांसा देकर 98 हजार रुपए ठग लिए गए। दोनों केस में बागसेवनिया पुलिस केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।