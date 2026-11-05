‘कहां फेंकी शेविंग ब्लेड…’, भोपाल में रिटायर्ड IAS की हत्या के कई गहरे राज खोलेगी ब्लेड, अंग्रेजी में गुमराह कर रहा आरोपी

पूछताछ में आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, वह शुरुआत में हिंदी में जवाब देता है, लेकिन कुछ देर बाद टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलने लगता है, जिससे उसकी बात समझने में परेशानी होती है। शुरुआती पूछताछ में उसने दावा किया कि राकेश अग्रवाल का व्यवहार उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने हत्या कर दी। उसने यह भी कबूल किया कि केयरटेकर की नौकरी इसलिए चुनी थी, क्योंकि इसके बहाने उसे लोगों के घरों में दाखिल होने और चोरी करने का मौका मिलता था। हालांकि, हत्या की असली वजह और वारदात की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है।