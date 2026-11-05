5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

‘कहां फेंकी शेविंग ब्लेड…’, भोपाल में रिटायर्ड IAS की हत्या के कई गहरे राज खोलेगी ब्लेड, अंग्रेजी में गुमराह कर रहा आरोपी

Retired IAS officer Rakesh Agrawal: भोपाल में रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की हत्या के आरोपी केयरटेकर वरुण कुमार से पूछताछ कर रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Updated: 5 Nov 2026, 10:37 AM IST

रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल, (Photo Source - Patrika)

रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल, (Photo Source - Patrika)

Bhopal Retired IAS murder case:एमपी में भोपाल शहर के रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस के सामने अब एक नया खुलासा हुआ है। हत्या के आरोपी केयरटेकर वरुण कुमार ने पूछताछ में दावा किया है कि उसने शेविंग ब्लेड से राकेश अग्रवाल की हत्या की थी। वारदात के बाद उसने वह ब्लेड को कहां फेंकी, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। पुलिस को उम्मीद है कि सात दिन की रिमांड के दौरान आरोपी हथियार की जानकारी देगा।

पुलिस अब हत्या की वजह, वारदात में इस्तेमाल हथियार और फरारी के दौरान मदद करने वालों के बारे में उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी की हालत को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने अस्पताल पहुंचकर सात दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल सर्विस पिस्टल जब्त कर ली है। वहीं, एसआइ की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का अलग मामला भी दर्ज किया गया है।

गुमराह करने हिंदी तो कभी अंग्रेजी में कर रहा बात

पूछताछ में आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, वह शुरुआत में हिंदी में जवाब देता है, लेकिन कुछ देर बाद टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलने लगता है, जिससे उसकी बात समझने में परेशानी होती है। शुरुआती पूछताछ में उसने दावा किया कि राकेश अग्रवाल का व्यवहार उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने हत्या कर दी। उसने यह भी कबूल किया कि केयरटेकर की नौकरी इसलिए चुनी थी, क्योंकि इसके बहाने उसे लोगों के घरों में दाखिल होने और चोरी करने का मौका मिलता था। हालांकि, हत्या की असली वजह और वारदात की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है।

MP में युवा IPS अनुराग सुजानिया के इस्तीफे की सामने आई वजह, परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की भी चर्चा

ये भी पढ़ें
ips anurag sujania resignation update banda liquor tragedy acs home

यह है पूरा ममाला

वरुण कुमार ने 30 सितंबर को रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरज नगर स्थित राकेश अग्रवाल के घर में उनकी हत्या की थी। मंगलवार को आगरा से गिरफ्तारी के बाद भोपाल लाते समय उसने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की थी। इस दौरान उसने एसआई ओपी रघुवंशी की सर्विस पिस्टल छीनने का प्रयास किया। हाथापाई के दौरान पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। इसके बाद उसे हमीदिया में भर्ती कराया गया।

इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को फिर झटका, पार्षद के कार्यक्रम पोस्टर से मंत्री को फोटो गायब, न्योता भी नहीं भेजा

ये भी पढ़ें
bjp rift kailash vijayvargiya photo missing councilor diwali event

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 10:37 AM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘कहां फेंकी शेविंग ब्लेड…’, भोपाल में रिटायर्ड IAS की हत्या के कई गहरे राज खोलेगी ब्लेड, अंग्रेजी में गुमराह कर रहा आरोपी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP में युवा IPS अनुराग सुजानिया के इस्तीफे की सामने आई वजह, परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की भी चर्चा

ips anurag sujania resignation update banda liquor tragedy acs home
भोपाल

ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Twisha Sharma Death Case
भोपाल

एमपी में 10वीं पास महिलाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार यहां जाने सबकुछ

Asha Worker Recruitment 2026
भोपाल

दिवाली पर गिफ्टिंग का नया ट्रेंड, भोपाल में गुड़ की मिठाई, रागी कुकीज की बढ़ी डिमांड

दिवाली मिठाई, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

35 साल तक गायब रही BU के कर्मचारियों की अटेंडेंस, खाते में पहुंचती रही सैलरी, RTI से खुला 275 करोड़ का राज

barkatullah university bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.