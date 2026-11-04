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ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Twisha Sharma Death Case : ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में एमपी हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मृतका के व्हाट्सएप संदेशों, CCTV फुटेज और लंबित CFSL रिपोर्ट को अहम मानते हुए आगे जांच जरूरी बताई।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 4 Nov 2026, 7:41 PM IST

Twisha Sharma Death Case

गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज (फोटो सोर्स: Patrika)

MP News : ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी ने 26 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि मृतका की मौत से पहले की परिस्थितियां, स्वजनों से हुई व्हाट्सएप बातचीत, सीसीटीवी फुटेज और आरोपितों की भूमिका की आगे जांच आवश्यक है। कोर्ट ने माना कि, गिरिबाला सिंह को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं है। गिरिबाला सिंह 2 जून 2026 से जेल में हैं।

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4 Nov 2026, 7:41 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

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