ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

MP News : ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी ने 26 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि मृतका की मौत से पहले की परिस्थितियां, स्वजनों से हुई व्हाट्सएप बातचीत, सीसीटीवी फुटेज और आरोपितों की भूमिका की आगे जांच आवश्यक है। कोर्ट ने माना कि, गिरिबाला सिंह को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं है। गिरिबाला सिंह 2 जून 2026 से जेल में हैं।