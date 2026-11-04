Weather Update: चक्रवात का असर, एमपी के 8 जिलों में हल्की बारिश के आसार, दिवाली पर साफ रहेगा मौसम

मौसम में बदलाव , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
MP Weather update:मध्यप्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश के भोपाल शहर में लगातार ठंड दस्तक दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में मौसम तेजी से करवट लेगा। मौसम विभाग की 4 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम मिला-जुला रहने वाला है। भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु का अवशेष जो कि पूर्व तेलंगाना और संलग्न तटीय आंध्र प्रदेश पर बना हुआ था, पिछले 06 घंटों के दौरान लगभग उत्तर दिशा की ओर 6 किमी प्रति घंटे की धीमी गति से आगे बढ़ा है। जिससे मौसम में बदलाव नजर आ रहा है।
मध्यप्रदेश में अगले 24 घंटे में के अनुपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों सहित कई अन्य जिलों में हल्की बारिश के साथ बौंछारे गिर सकती है। वहीं दिवाली के त्यौहार के आसपास मौसम साफ रहने के अनुमान है। प्रदेश के किसी भी जिले में आंधी-बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। धनतेरस और दीपावली पर आसमान साफ रहने का अनुमान है। इससे बाजारों में खरीदारी और त्योहार की तैयारियों के दौरान बारिश की परेशानी नहीं होगी।
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