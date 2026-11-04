Weather Update: चक्रवात का असर, एमपी के 8 जिलों में हल्की बारिश के आसार, दिवाली पर साफ रहेगा मौसम

MP Weather update:मध्यप्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश के भोपाल शहर में लगातार ठंड दस्तक दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में मौसम तेजी से करवट लेगा। मौसम विभाग की 4 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम मिला-जुला रहने वाला है। भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु का अवशेष जो कि पूर्व तेलंगाना और संलग्न तटीय आंध्र प्रदेश पर बना हुआ था, पिछले 06 घंटों के दौरान लगभग उत्तर दिशा की ओर 6 किमी प्रति घंटे की धीमी गति से आगे बढ़ा है। जिससे मौसम में बदलाव नजर आ रहा है।