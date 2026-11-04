महंगी पड़ेगी दिवाली पर घर वापसी ! 10 हजार के पार हुए फ्लाइस-बस टिकट, इंदौर के यात्री परेशान

किराए का असर उन परिवारों पर ज्यादा पड़ रहा है, जिन्हें एक साथ सफर करना है। एक अनुमान के मुताबिक पति-पत्नी और दो बच्चों के हिसाब से अगर किराया जोड़ा जाए तो चार लोगों का अहमदाबाद से बस से इंदौर आने के लिए ही 40,792 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं मुंबई से चार लोगों को फ्लाइट से आने पर करीब 71,584 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। यह केवल एक तरफ का किराया है। वापसी का खर्च अलग से जुड़ेगा। ऐसे में त्योहार पर घर आने-जाने का बजट सामान्य परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ट्रैवल एजेंट के मुताबिक स्पॉट बुकिंग हमेशा ही महंगी साबित होती है।