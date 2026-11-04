क्या दिवाली में लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3000 रुपए ! एमपी में 1.25 करोड़ बहनों को मिल सकता लाभ

Ladli behna yojana: मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त को लेकर जल्द ही इतंजार खत्म होने वाला है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले महिलाओं के खाते में रूपए आ सकते है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि लाड़ली बहनों के खाते में मोहन सरकार द्वारा DBT के माध्यम से हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच रुपए डाले जाते है लेकिन इस बार दिवाली के त्यौहार को देखते हुए माना जा रहा है कि किस्त के रुपए पहले ही आ सकते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि मध्यप्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। लाड़ली बहना योजना की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर की थी और इसे 5 मार्च, 2023 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।