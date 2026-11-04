भोपाल में एक घर से उठीं पांच अर्थियां, दंपत्ति-दो बच्चों और मां का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

Bhopal Family Death Case : भोपाल के मालीखेड़ी इलाके में बुधवार सुबह भी मातम पसरा है। यहां एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से लोग अभी भी दुखी हैं। मृतक नरेंद्र साहू, उसकी मां सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता साहू (29) और दोनों बच्चों के शवों का हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। मंगलवार शाम को पांचों सदस्यों की अर्थियां मालीखेड़ी से एक साथ उठीं। एक साथ पांच परिजनों के अंतिम संस्कार से लोगों की आंखें नम हो गईं। नरेंद्र सूदखोरी के जाल में फंसा था जिससे पूरा परिवार तबाह हो गया। मामले में कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि सभी आरोपों को जांच में शामिल किया गया है।