मां की प्रतीकात्मक अर्थी से लिपटकर लेटा रहा मासूम, भोपाल में धरने में आया भावुक क्षण

भोपाल में 20 दिन से नीलम पार्क में धरना दे रहे कोरोना योद्धाओं ने मंगलवार को उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास के सामने शव की प्रतीकात्मक अर्थी लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उस समय भावुक क्षण आया जब एक बच्चा अपनी मां की छाती से लिपटकर धरने में बैठा रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दूसरे राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी कोविड के दौरान नियुक्त आयुष चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किया जाए। प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें बुधवार को बातचीत के लिए बुलाया है। कोरोना योद्धाओं को आज अपने समस्याओं के कुछ निराकरण की उम्मीद है।