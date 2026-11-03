MP के युवा IPS अनुराग सुजानिया ने अचानक क्यों छोड़ी नौकरी? इस्तीफे के बाद कई सवाल

सागर में शराब कांड में कई मौतें होने के बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्विजय ने मीडिया से बात करते हुए अनुराग पर हर माह करीब 50 से 60 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि यदि उनके आरोप गलत हैं तो एसपी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं और वह इन आरोपों को अदालत में प्रमाणित करेंगे। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था कि मुरैना एसपी रहते हुए जहरीलीशराब से मौतें हुई थीं, वहीं अफसर अब सागर में एसपी हैं और यहां भी इसी तरह की घटना सामने आ गईं।