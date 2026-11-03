गुजरात में MP के 2 युवकों की मौत पर नाराज हुए जीतू पटवारी, CM से की उच्चस्तरीय जांच की मांग

Amreli Double Murder Case: बीती रात गुजरात के अमरेली जिले में एमपी के दो युवकों को मौत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गुजरात के अमरेली जिले में मप्र के दो युवकों रवि बघेल (16) और नितिन पचाया (21) को गाड़ी में जिंदा जला दिए जाने की हृदयविदारक घटना की जानकारी मिली! दोनों रोजगार की तलाश में गुजरात गए थे। मप्र के सीमावर्ती जिलों से हजारों आदिवासी भाई-बहन रोजी-रोटी की तलाश में गुजरात जाते हैं!