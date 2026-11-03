सिंहस्थ 2028: उज्जैन स्टेशन पर AI से होगी निगरानी, कैमरों से तुरंत मिलेगी ‘भगदड़’ की चेतावनी

Simhastha 2028:मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में सिंहस्थ की तेजी से तैयारियां चल रही है। सिंहस्थ 2028 के दौरान रेलवे स्टेशन पर लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों की आवाजाही बढऩे की संभावना है। ऐसे में स्टेशन पर बदमाशों पर नजर रखने, भीड़ के दबाव, धक्का-मुक्की और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए रेलवे तकनीक का सहारा ले रहा है। अब स्मार्ट कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम में बैठे सुरक्षाकर्मी यह देख सकेंगे कि स्टेशन के किस हिस्से में भीड़ बढ़ रही है और कहां यात्री फंसे हुए हैं। किसी प्लेटफॉर्म, प्रवेश द्वार या रास्ते पर यात्रियों का दबाव बढ़ते ही वहां अतिरिक्त जवान भेजकर व्यवस्था संभाली जा सकेगी। इस व्यवस्था का फायदा उन परिवारों को भी मिल सकेगा, जिनके बच्चे या परिजन भीड़ में बिछड़ जाते हैं। कैमरों में लगी फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) तकनीक से गुमशुदा बच्चों और परिजनों को तलाशा जा सकेगा।