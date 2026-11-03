Dhar: शहीद TI दिलीप पुरी को मुखाग्नि नहीं, दी गई समाधि, जानिए क्या है अनोखी दशनाम गोस्वामी परंपरा?

TI Dilip Puri funeral: मध्यप्रदेश के देवास जिले के खातेगांव टीआई दिलीप पुरी की अवैध शराब से भरे ट्रक को रोकने और कार्रवाई के दौरान ट्रक की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दिलीप पुरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सीएम डॉ. मोहन यादव ने उन्हें शहीद का दर्जा देने की घोषणा की। धार के बरमंडल में शहीद दिलीप पुरी का अंतिम संस्कार सामान्य हिंदू परंपरा के अनुसार नहीं बल्कि, दशनाम गोस्वामी परंपरा (Dashnam Goswami Tradition) के अंतर्गत उन्हें समाधि दी गई थी। इस दौरान संत-महंतों की मौजूदगी में धार्मिक विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आइए जानते है क्या ही ये परंपरा?