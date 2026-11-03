TI Dilip Puri: ‘नवरात्र में हंसते हुए निकला था, जमीन बेचकर पढ़ाया…’ पिता का छलका दर्द, धार में शहीद के नाम पर होगा स्कूल

बेटे को खोने का दर्द पिता ओमप्रकाश पुरी के शब्दों में साफ झलक रहा था। उन्होंने घटना को महज दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित मर्डर हैं। उन्होंने घटनाक्रम में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। पिता ने भावुक होकर बताया कि दिलीप पढ़ाई में होनहार थे। धार से बीएससी, एमएससी की। तब आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर परिवार ने जमीन बेचकर पढ़ाया। पुलिस सेवा में आने से पहले करीब तीन साल तक गांव के स्कूल में शिक्षक रहे। 2007 में एसआइ के रूप में पुलिस में भर्ती हुए। हाल ही में सतवास से खातेगांव थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परिवार में पत्नी, 17 वर्षीय बेटी त्रिषा और सात साल का बेटा अवि हैं। माता-पिता बरमंडल में रहते हैं। छोटा भाई इंदौर में नौकरी करता है।