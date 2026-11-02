देवास के TI दिलीप पूरी की पत्नी को मिलेगी SI पद पर अनुकंपा नियुक्ति, 1 करोड़ की आर्थिक सहायता

TI Dilip Puri death: मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में शराब तस्करों के ट्रक की चपेट में आने से टीआई दिलीप पुरी की मौत के बाद से इलाके में शोक छाया हुआ है। उनके ही गांव के ही मोहन लाल ने बताया कि दिलीप पुरी होनहार पुलिस अधिकारी थे। वे जहां भी रहे पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने काम करते रहे। उनके निधन से पुलिस विभाग को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनका परिवार ग्राम बरमंड में रहता है। वहीं पर उनकी जन्म हुआ था। यहीं पर प्राथमिक शिक्षा भी पूरी हुई थी। जिसके बाद हायर सेंकडरी तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की। साल 2007 में पुलिस विभाग में चुने गए। गांव के लोगों को कहना है कि उन्होंने स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का काम भी किया था।