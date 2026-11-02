शिक्षक से TI बने दिलीप पुरी की शराब तस्करों ने ली जान, देवास में ट्रक रोकते समय हादसा, कांग्रेस नेता है पिता

TI Dilip Puri death: मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में शराब तस्करों के ट्रक की चपेट में आने से टीआई दिलीप पुरी की मौत हो गई। अवैध शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस टीम के साथ इंदौर-बैतूल हाईवे पर चेकिंग करने के दौरान थाना प्रभारी पुरी आयशर वाहन की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने चालक को वाहन से नीचे उतरने के लिए कहा, तभी चालक ने आयशर को डिवाइडर पर चढ़ाकर आगे बढ़ा दिया, जिस कारण टीआई की जान चली गई। हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। कुछ देर बाद खातेगांव थाने पर श्रद्धांजलि सभा होगी। ताया जा रहा है कि दिलीप के पिता ओमप्रकाश पुरी कांग्रेस के नेता हैं और मंडलम अध्यक्ष रह चुके हैं।