देवास बायपास पर दर्दनाक हादसा, मां-बेटी की मौत; टैंकर की चपेट में आई बाइक

मृतकों की पहचान शांताबाई कुशवाह (44) और उनकी बेटी पायल कुशवाह (19) के रूप में हुई है। दोनों शाजापुर जिले के निपानिया गांव की रहने वाली थीं। जानकारी के अनुसार, मां-बेटी किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते अपने एक रिश्तेदार के साथ देवास में डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थीं। डॉक्टर को दिखाने के बाद वापस लौटते वक्त जैसे वो रिश्तेदार के साथ बाइक से भोपाल बायपास पर पहुंची तो पीछे से आ रहे टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मां-बेटी व रिश्तेदार तीनों सड़क पर गिर गए और भी मां बेटी टैंकर के पहिये के नीचे आ गईं।