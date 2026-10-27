देवास में शराबकांड के बाद बड़ा एक्शन, कलेक्टर-एसपी के बाद आबकारी अधिकारी निलंबित

पुलिस ने मामले में सोमवार को चंदाना में अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी विनोद जायसवाल सहित उसके साथी अजय उर्फ अज्जू राठौर, रामेश्वर सोनगरा, शराब दुकान मैनेजर आरोपी नितिन सोलंकी, ​शिप्रा शराब दुकान मैनेजर चंद्रशेखर बैरागी, इंदौर के अरविंदो अस्पताल क्षेत्र की शराब दुकान के सेल्समैन सत्येंद्र ओझा, शिप्रा शराब दुकान के सेल्समैन राजदेव पटेल, जुगल सिंह, राजेंद्र निनामा व विशाल चौहान को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपी जुगल और राजेंद्र को जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपी विनोद सहित 8 को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है।