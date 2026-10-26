मौतों के बाद जागी पुलिस…चंदाना में अवैध शराब के नेटवर्क पर पहली बड़ी चोट, विनोद सहित 10 गिरफ्तार

पुलिस की पूछताछ में दूसरे क्षेत्रों की शराब चंदाना में लाकर बेचने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक, चंदाना में शराब दुकान होने के बावजूद आरोपी अन्य क्षेत्रों की दुकानों से शराब लाकर यहां अवैध रूप से बेच रहे थे। इस नेटवर्क में शराब दुकानों के मैनेजर और सेल्समैन की भूमिका भी सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भड़ापीपल्या शराब दुकान के मैनेजर नितिन सोलंकी निवासी न्यू गौरी नगर, इंदौर, शिप्रा शराब दुकान के मैनेजर चंद्रशेखर बैरागी, इंदौर के अरविंदो अस्पताल क्षेत्र की शराब दुकान के सेल्समैन सत्येंद्र ओझा निवासी वैभवलक्ष्मी नगर, इंदौर, शिप्रा शराब दुकान के सेल्समैन राजदेव पटेल निवासी जौनपुर, उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा जुगल सिंह, राजेंद्र निनामा और विशाल चौहान निवासी इल्यासखेड़ी, थाना पीपलरावां को भी पकड़ा गया है।