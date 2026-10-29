‘पापा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो…’ रोते-रोते पिता से बोली हंसा, मंदसौर में इलाज के दौरान मौत

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने हंसा का इलाज शुरू किया लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। देर रात हंसा दुनिया छोड़ गई, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हंसा की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता घनश्याम ने बताया कि बेटी हंसा को सांप ने डस लिया था, अस्पताल लेकर आए थे लेकिन उसे बचा नहीं पाए। बच्ची हंसा का डांस करते हुए एक वीडियो परिवार के सदस्यों ने दो दिन पहले बनाया था जो अब हंसा की आखिरी याद के तौर पर उनके पास मौजूद है।