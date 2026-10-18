मंदसौर में व्यापारी पर चाकू से हमला, आक्रोशित परिजनों ने किया चक्काजाम

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह कृषि उपज व्यापारी विक्रम बंजारा अपनी दुकान खोलने जा रहे थे। इसी दौरान उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल सुवासरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण मंदसौर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका उपचार मंदसौर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में मौजूद परिजनों के अनुसार, विक्रम के शरीर पर चाकू के आठ से दस घाव हैं। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और चोटों के कारण उनकी आंतें भी बाहर आ गई थीं। परिजनों ने बताया कि बेहोश होने से पहले विक्रम ने विक्रम दायमा नाम के व्यक्ति का नाम लिया था। हालांकि, पुलिस जांच में हमले की वजह और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होना बाकी है।