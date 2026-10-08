मंदसौर में 5 दिन पहले बने सरपंच का हार्ट अटैक से निधन

भानपुरा जनपद पंचायत कि ग्राम पंचायत कैलाशपुर के सरपंच पद के उपचुनाव के लिए बीते दिनों मतदान हुआ था। पांच दिन पहले तीन अक्टूबर को मतों की गिनती हुई और सरपंच उम्मीदवार रामप्रसाद मीणा भारी मतों से विजयी हुए थे। रामप्रसाद मीणा ने अपने विरोधियों पर 450 से अधिक वोटों से एकतरफा जीत दर्ज की थी। रामप्रसाद मीणा के सरपंच बनने के बाद गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन गुरूवार (8 अक्टूबर) को अचानक रामप्रसाद मीणा का हार्ट अटैक से निधन होने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।