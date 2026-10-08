8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मंदसौर

मंदसौर में 5 दिन पहले बने सरपंच का हार्ट अटैक से निधन

Sarpanch Ramprasad Meena Dies: भानपुरा जनपद की कैलाशपुरा पंचायत में हुआ था उपचुनाव, 5 दिन पहले सरपंच बने थे रामप्रसाद मीणा।
less than 1 minute read
Google source verification

मंदसौर

image

Shailendra Sharma

Oct 08, 2026

mandsaur sarpanch death

sarpanch ramprasad meena dies, मृतक रामप्रसाद मीणा की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source-Patrika)

Mandsaur Sarpanch Ramprasad Meena Dies: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां भानपुरा जनपद के ग्राम कैलाशपुर पंचायत में उपचुनाव में 5 दिन पूर्व बने निर्वाचित सरपंच रामप्रसाद मीणा का हार्ट अटैक के कारण आकस्मिक निधन हो गया है। सरपंच के अकस्मात निधन से परिवार व गांव में शोक की लहर है। बता दें कि इससे पहले पूर्व सरपंच रमेशचंद्र गायरी का भी हार्ट अटैक से निधन होने के कारण गांव में उपचुनाव हुआ था।

5 दिन पहले बने थे सरपंच

भानपुरा जनपद पंचायत कि ग्राम पंचायत कैलाशपुर के सरपंच पद के उपचुनाव के लिए बीते दिनों मतदान हुआ था। पांच दिन पहले तीन अक्टूबर को मतों की गिनती हुई और सरपंच उम्मीदवार रामप्रसाद मीणा भारी मतों से विजयी हुए थे। रामप्रसाद मीणा ने अपने विरोधियों पर 450 से अधिक वोटों से एकतरफा जीत दर्ज की थी। रामप्रसाद मीणा के सरपंच बनने के बाद गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन गुरूवार (8 अक्टूबर) को अचानक रामप्रसाद मीणा का हार्ट अटैक से निधन होने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

पदभार भी नहीं कर पाए ग्रहण

रामप्रसाद मीणा सरपंच पद पर चुनाव जीतने के बाद सरपंच पद का पदभार भी ग्रहण नहीं कर पाए थे। उनके आकस्मिक निधन से परिवार पर उनके समर्थकों में शोक का माहौल है। बता दें कि कैलाशपुरा ग्राम पंचायत में हार्ट अटैक से सरपंच से मौत होने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले पूर्व सरपंच रमेशचंद्र गायरी का भी हार्ट अटैक से ही आकस्मिक निधन हो गया था और इसी के चलते कैलाशपुरा पंचायत में उपचुनाव हुआ था। स्थानीय नेताओं ने रामप्रसाद मीणा के निधन पर शोक जताया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 10:23 pm

Published on:

08 Oct 2026 10:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / मंदसौर में 5 दिन पहले बने सरपंच का हार्ट अटैक से निधन

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 से ज्यादा साइबर ठगी, 11 करोड़ से अधिक रकम, जयपुर से बिहार तक दबिश, मंदसौर पुलिस ने दबोचा गिरोह

Cyber Fraud
मंदसौर

‘एक घर के अंदर, दूसरा बाहर पहरे पर…’, एमपी से राजस्थान तक किया लाखों का माल चोरी

Inter State Thieves Arrest
मंदसौर

Mandsur News: पीछे लिखा था सत्यमेव जयते, आगे कुर्सी पर ठाठ से बैठी सरपंच ले रही थी रिश्वत

mandsaur bribe
मंदसौर

सीएम मोहन यादव ने मादा चीता CBC-2 को गांधी सागर में छोड़ा, नाम दिया ‘राधा’

Gandhi Sagar wildlife Sanctuary
मंदसौर

मंदसौर में CCTV ने खोला हत्या का राज, पत्नी-देवर गिरफ्तार, साला फरार

Husband Murder Case
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.