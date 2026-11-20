जानकारी के मुताबिक रेवास देवाड़ा रोड़ से पित्याखेड़ी तरफ जा रहे मैजिक वाहन अचानक से अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे उतर गया। वाहन के सड़क के नीचे उतरते ही सभी टीचर्स एक तरफ गिर पड़े। जिससे उसमे सवार 10 महिला टीचर्स घायल हो गई। सभी घायलों को मंदसौर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां तुरंत उपचार शुरू हुआ, मौके पर पुलिस अधिकरी बल के साथ पहुंचे। घटनास्थल पर जांच की जा रही है कि वाहन एक तरफ कैसे पलट गया।