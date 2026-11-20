Gwalior news: बौद्ध संन्यासियों के वस्त्र पहनकर और धर्म की आड़ लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के सिंडिकेट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की 90 दिन की जांच, फॉरेंसिक साक्ष्यों और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान न सिंडिकेट के मास्टरमाइंड रियाल चौधरी उर्फ मित्यानंद भिक्षु समेत सातों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन (मुकदमा चलाने) की औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी है। डबरा के सिमरिया टेकरी स्थित वार्ड क्रमांक-1 के एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर के जरिए 17 बांग्लादेशियों के भारतीय पासपोर्ट तैयार किए थे। हालांकि, मामले में सबसे बड़ा सुलगता सवाल यह है कि नपा, एसडीएम दफ्तर और स्थानीय पुलिस थानों के वे कौन से कारिंदे थे, जिन्होंने बिना मौके पर जाए इन विदेशी घुसपैठियों के चरित्र और स्थानीय पते पर मुहर लगा दी ?