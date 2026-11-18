जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिंधिया परिवार की संपत्ति में मुख्य रूप से पांच हिस्सेदार हैं। माधवराव सिंधिया और उनकी चार बहनें (पद्मावती, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और ऊषा राजे)। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उनके वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वहीं, पद्मावती के निधन के बाद उनकी दो बेटियां वारिस हैं। प्रतिमा देवी ने दावा किया है कि पद्मावती के हिस्से में आने वाली संपत्ति के 10 प्रतिशत हिस्से पर उनका और 10 प्रतिशत पर उनकी बहन कनिका देवी का अधिकार है। हालांकि, कनिका देवी की ओर से इस बंटवारे को लेकर कोई आपत्ति सामने नहीं आई है।