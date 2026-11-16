हाईकोर्ट धमकी कांड: लैपटॉप से मिले 17 लाख संदिग्ध ईमेल-आइडी, यूपी जाएगी MP पुलिस

Gwalior news: एमपी में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ को धमकी भरे ई-मेल भेजने वाला यूपी में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) के हाथ आया अंकित शंखवार है या यह खेल किसी और ने खेला है, क्राइम ब्रांच और एमपी एटीएस फिलहाल तय नहीं कर पाई हैं। उधर, यूपी एटीएस ने अंकित शंखवार के लैपटॉप से 17 लाख संदिग्ध ई-मेल आइडी का जखीरा निकाला है। खास बात है कि अंकित इन सभी ई-मेल आइडी का देश के दुश्मनों से सौदा कर चुका है। क्राइम ब्रांच और एमपी एटीएस के लिए फर्जी ई-मेल आइडी के इस जखीरे में उस डेंजर व्हाटसन मेल आइडी को तलाशना अब बड़ी चुनौती है, जिसके जरिए देश के चुनिंदा मंदिरों, इंदौर में 15 नवंबर को पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम और मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को बम से उड़ाने की धमकी हाईकोर्ट के ई-मेल पर दी गई थी।