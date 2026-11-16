एमपी के 16 शहरों में बनेगा नया आपदा प्रबंधन सिस्टम, 24 घंटे चालू रहेगी इमरजेंसी सेवा

सभी नगर निगमों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों से परामर्श किया जाएगा। योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा। इसमें शहर के संवेदनशील और आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान के साथ रोकथाम, जोखिम कम करने, संसाधनों की उपलब्धता, क्षमता निर्माण और आपातकालीन प्रतिक्रिया की विस्तृत कार्ययोजना शामिल होगी। इसके क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा होगी। साथ ही तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल और अभ्यास भी कराए जाएंगे। योजना को प्रत्येक दो साल में अपडेट करना अनिवार्य होगा, ताकि बदलती शहरी परिस्थितियों और नए जोखिमों के अनुसार तैयारी की जा सके।