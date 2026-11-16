भोपाल में 1200 से ज्यादा बनेंगे नए ईडब्ल्यूएस आवास, 110 परिवारों के दस्तावेज प्राप्त

पुनर्विकास योजना के तहत इन क्वार्टर को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जानी है। इसके लिए 13 नवंबर तक मकान खाली करने की अंतिम तिथि थी और 14 नवंबर को बुलडोजर चलना था। ऐन वक्त पर कार्रवाई टलने से रहवासियों को कुछ दिनों की राहत जरूर मिली है, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण 490 परिवारों के सामने बिना किसी सरकारी सहायता के सड़क पर आने का संकट गहरा गया है। जनता क्वार्टर में रहने वाली तीन महिलाओं ने बेदखली के डर के चलते 12 नवंबर को जहर खा लिया था। इसके बाद महिलाओं को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आज भी जो लोग यहां रहते हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इन 600 क्वार्टरों में से केवल 110 परिवारों के ही दस्तावेज हाउसिंग बोर्ड को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बोर्ड अन्य जगह रहने के लिए किराया देगा।