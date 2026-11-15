Bhopal News : 5 लाख की आबादी पर मंडराया संकट, 78 गांवों को बिल्डरों को सौंपने की तैयारी

Bhopal News : भोपाल विकास योजना (मास्टर प्लान) प्रारूप-2047 में भोजताल प्रभाव क्षेत्र और कैचमेंट के नाम पर किए जा रहे अनावश्यक विस्तार का विरोध अब तेज हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने वीआइपी गेस्ट हाउस में सांसद आलोक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि मास्टर प्लान में बीआईजेड श्रेणी का प्रावधान किया गया है जोकि व्यावसायिक उपयोग दुकानें, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, गोदाम या छोटे उद्योगों को दर्शाता है। अगर उनकी कृषि भूमि को इस श्रेणी में डाल दिया गया तो वे वहां खेती नहीं कर पाएंगे, उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी। इस मामले में किसानों ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित प्रतिबंधों से 78 गांवों के 5 लाख लोग, 50 हजार मकान और 20 हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान गंभीर संकट में आ जाएंगे। मोर्चे ने मांग की है कि किसानों व बिल्डरों के लिए समान नियम हों। सांसद ने किसानों को आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।